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2 часа назад

Президент УЕФА не уверен, что российские клубы смогут вернуться в еврокубки

Газета.Ruиещё 3

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин заявил, что не уверен в том, что российские команды снова смогут сыграть в еврокубках. Его слова передает Sky Sport Italia.

Президент УЕФА высказался о будщем клубов РФ в еврокубках
Фото: ReutersReuters

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. И когда это началось, мы все думали, что это может продлиться пару недель. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", — сказал Чеферин.

Напомним, что 2 мая стало известно о решении УЕФА об исключении сборной России из Лиги наций, а российских клубов — из Лиги чемпионов и Лиги Европы в сезоне-2022/2023. Также была отклонена заявка Роccии на проведение чемпионатов Европы по футболу 2028 и 2032 годов.

В организации сочли ее неприемлемой. Ранее Чеферин прокомментировал слухи о возможном переходе Российского футбольного союза (РФС) в Азиатскую конфедерацию футбола.

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