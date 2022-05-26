Президент УЕФА высказался о будщем клубов РФ в еврокубках

"Все мы недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. И когда это началось, мы все думали, что это может продлиться пару недель. Я не уверен, что российские клубы смогут снова играть, и мы сделаем все возможное, чтобы украинские клубы смогли играть в своих турнирах", — сказал Чеферин.