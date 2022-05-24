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1 час назад

В РФС ответили на вопрос о включении Крыма в российский чемпионат

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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков ответил на вопрос о включении клубов из Крыма в чемпионат России.

В РФС ответили на вопрос о включении Крыма в российский чемпионат
Фото: ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»ГОЛУБОВИЧ ДМИТРИЙ, «ЧЕМПИОНАТ»

«Что касается Крыма, чтобы кого-то включить, должно быть обращение. У крымского футбола особый футбольный статус. В 2014-2015 гг. были письма от ФИФА и УЕФА, вводившие запрет на участие крымских клубов в соревнования России. Нужно всё изучить: взвесить все за и против. Футбол в Крыму развивается, студенческие и любительские клубы играют свои лиги. С УЕФА была проведена большая работа, чтобы разрешить детско-юношеским командам играть с российскими командами. Мы были близки к этому, но сейчас всё на паузе. Была дорожная карта, которая позволила бы вовлечь крымский футбольный союз в нашу повестку в плане детско-юношеского футбола. Мы члены ФИФА и УЕФА. Боремся, чтобы снять все ограничения. На данном этапе надо учитывать мнения УЕФА и ФИФА по Крыму. Но над этим вопросом велась работа с УЕФА: мы продолжим диалог. Из крымского футбольного союза к нам никто не обращался. Были обращения в 2014 году, но исполком тогда не поддержал», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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