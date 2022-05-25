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2 часа назад

Кинотеатры покажут финал Лиги чемпионов УЕФА в 26 городах России

Sostav.ruиещё 2

Финал Лиги чемпионов УЕФА (UEFA, Союз европейских футбольных ассоциаций), в котором на поле сойдутся «Ливерпуль» и «Реал Мадрид», покажут 28 мая в кинотеатрах сети «Формула Кино & Синема Парк» — прокатчик организует показ совместно с «Матч ТВ», сообщил телеканал.

Кинотеатры покажут финал Лиги чемпионов УЕФА
Фото: UEFAUEFA

Показ состоится в 26 городах России: в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Белгороде, Вологде, Воронеже, Туле, Сыктывкаре, Рязани, Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Ставрополе, Сочи, Краснодаре, Мурманске, Саратове, Ульяновске, Самаре, Уфе, Перми, Екатеринбурге, Сургуте, Тюмени, Челябинске, Брянске, Липецке и Тамбове.

Комментировать финал будут Георгий Черданцев и Константин Генич.

Ранее УЕФА представила в своих соцсетях мяч финала Лиги чемпионов сезона 2021/22, который состоится 28 мая на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени, пригороде Парижа. Дизайн мяча в коллаборации со спонсором чемпионата adidas выполнен в светлой палитре со звёздами в сером металлическом оттенке и надписями «мир» на двух языках.

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