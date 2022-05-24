Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+16° в 
USD 56.97EUR 58.87
Войти в почту
40 минут назад

«Вот это рожа»: Дзюба оценил новый имидж Кокорина

Елена Прошина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал смену имиджа игрока «Фиорентины» Александра Кокорина. Футболист перекрасился в блонд. Фотографию нового образа он опубликовал у себя в социальной сети, передает Sport24.

«Вот это рожа»: Дзюба оценил новый имидж Кокорина
Фото: ТАССТАСС

«Вот это рожа», — отреагировал на смену имиджа Дзюба в комментариях к посту, сопроводив слова смеющимся смайлом.

Новый образ Кокорина также оценил еще один игрок «Зенита» Магомед Оздоев. Он опубликовал в комментариях к фотографии плачущий смайл.

соцсети

В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах, проведя на поле в сумме 125 минут. Никакими результативными действиями он не отметился.

Футбол,Артем Дзюба,Александр Кокорин,Магомед Оздоев,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители