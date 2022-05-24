«Вот это рожа»: Дзюба оценил новый имидж Кокорина

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал смену имиджа игрока «Фиорентины» Александра Кокорина. Футболист перекрасился в блонд. Фотографию нового образа он опубликовал у себя в социальной сети, передает Sport24.
«Вот это рожа», — отреагировал на смену имиджа Дзюба в комментариях к посту, сопроводив слова смеющимся смайлом.
Новый образ Кокорина также оценил еще один игрок «Зенита» Магомед Оздоев. Он опубликовал в комментариях к фотографии плачущий смайл.
В минувшем сезоне Кокорин принял участие в семи матчах, проведя на поле в сумме 125 минут. Никакими результативными действиями он не отметился.