АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули

Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АПЛ.
Покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством Великобритании необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки. Власти требуют от бывшего владельца клуба россиянина Романа Абрамовича твердых гарантий того, что он не получит никаких средств в результате продажи команды.
Группа Боэли предложила за "Челси" 4,25 млрд фунтов ($5,24 млрд долларов). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов ($2,16 млрд) должно быль вложено в его развитие.
По данным Sky News, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба и выплату дивидендов в течение 10 лет.
"Челси" был куплен Абрамовичем в 2003 году и выставлен на продажу в марте 2022 года за $4 млрд, причем предприниматель передал контроль над командой попечителям ее благотворительного фонда. Находясь в собственности российского бизнесмена, команда пять раз становилась чемпионом Англии, пять раз - обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги и два раза - суперкубка страны, дважды - победителем Лиги чемпионов (2012, 2021) и Лиги Европы (2013, 2019). В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.