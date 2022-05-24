АПЛ одобрила продажу «Челси» консорциуму Тодда Боули

Правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу футбольного клуба "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Об этом во вторник сообщила пресс-служба АПЛ.

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Покупка по-прежнему зависит от выдачи правительством Великобритании необходимой лицензии на продажу и удовлетворительного завершения заключительных этапов сделки. Власти требуют от бывшего владельца клуба россиянина Романа Абрамовича твердых гарантий того, что он не получит никаких средств в результате продажи команды.

Группа Боэли предложила за "Челси" 4,25 млрд фунтов ($5,24 млрд долларов). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов ($2,16 млрд) должно быль вложено в его развитие.

По данным Sky News, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба и выплату дивидендов в течение 10 лет.