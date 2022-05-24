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53 минуты назад

Стало известно, что Саркози сказал Мбаппе, чтобы убедить его остаться в «ПСЖ»

Матч ТВ

Экс-президент Франции Николя Саркози сыграл немалую роль в том, что Килиан Мбаппе решил остаться в «Пари Сен-Жермен», стало известно, чем бывший политик убедил футболиста, утверждает RMC Sport.

Стало известно, что Саркози сказал Мбаппе, чтобы убедить остаться в «ПСЖ»
Фото: EPAEPA

«ПСЖ» 21 мая объявил, что продлил соглашение с Мбаппе до 2025 года. Ранее СМИ сообщали, что 23-летний нападающий отказал мадридскому «Реалу», с которым у него была устная договоренность.

— Ты еще не выигрывал Лигу чемпионов с Парижем. Кое-кто выигрывал ее 13 раз. Ты — человек вызовов», — вот что, по данным телеканала, сказал Саркози Мбаппе.

Как утверждается в материале, Саркози превратился для французского футболиста в советника, они часто общались друг с другом в раздевалке после матчей парижан, а также пересекались на светских мероприятиях, куда оба были приглашены.

— Они общаются друг с другом многие месяцы. Саркози регулярно разговаривает с Килианом по телефону, — рассказал родственник экс-главы государства.

Отмечается также, что Саркози, помимо прочего, является близким другом президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи.

— У Саркози очень близкие отношения с Нассером, я не сомневаюсь, что он говорил с ним об этом (будущем Мбаппе), — сказал источник, знакомый с ситуацией.

Мбаппе выступает за «Пари Сен-Жермен» с 2017 года. В составе клуба он стал четырехкратным чемпионом Франции, трехкратным обладателем Кубка Франции. Нападающий помог сборной Франции выиграть чемпионат мира (2018) и Лигу наций (2021).

В сезоне-2021/22 Мбаппе забил 39 голов и отдал 26 результативных передач в 46 матчах за «ПСЖ» во всех турнирах.

Футбол,Николя Саркози,Реал,
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