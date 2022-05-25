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2 часа назад

Карпин назвал трёх лучших тренеров РПЛ по итогам сезона

Евро-футбол.Ру

Наставник «Ростова» и сборной России Валерий Карпин в разговоре с журналистами выбрал трёх лучших тренеров российского чемпионата по итогам этого сезона

Карпин назвал лучших тренеров РПЛ
Фото: Евро-футбол.РуЕвро-футбол.Ру

Карпин сказал Sport24, что в тройку лучших он бы внёс тренера «Зенита» Сергея Семака, с которым питерский клуб в четвёртый раз кряду выиграл чемпионский титул, немца Сандро Шварца из московского «Динамо», при котором «сине-белые» выиграли бронзу, а также наставника самарских «Крыльев Советов» Игоря Осинькина.

Стоит отметить, что Карпин не поставил в свой топ-3 главного тренера «Сочи» Владимира Федотова, с которым «барсы» заняли второе место в РПЛ в этом сезоне.

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