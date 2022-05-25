Голландцы в погоне за былым величием

Особенный выигрывал Лигу чемпионов и Лигу Европы. Настал черёд Лиги конференций.

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25 мая в Албании состоится финал Лиги Конференций между «Ромой» и «Фейеноордом». Жозе Моуринью выигрывал Лигу чемпионов с двумя разными клубами и брал Лигу Европы с «МЮ». Покорится ли ему ещё один еврокубок? Получи фрибет 10 000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами!

Моуринью снова на коне

Карьера Жозе Моуринью в последние годы пошла на спад. Второй заход в «Челси» получился хорош, но первому однозначно уступил. Затем были трудный период в «Манчестер Юнайтед»: три трофея, конфликты с лидерами команды, отставка. С тех пор португалец ничего не выигрывал. С «Тоттенхэмом» получилось особенно обидно. Вывел лондонцев в финал Кубка лиги и был уволен перед решающим матчем.

Впрочем, унывать Моуринью не привык. В мае Особенный подписал контракт с «Ромой». Первый сезон получается вполне успешным. До зоны Лиги чемпионов не допрыгнули, но уровень состава объективно не позволял бороться с четвёркой сильнейших. Зато в еврокубках легендарный тренер оказался на коне.

Без приключений, естественно, не обошлось. 1:6 от «Будё-Глимта» на групповом этапе забудутся нескоро. Но за тот кошмар Жозе рассчитался: в четвертьфинале выбил именно норвежцев. Дальше разобрался с «Лестером» - и вышел в финал. Если верить президенту УЕФА Александру Чеферину, после этого тренер прислал ему сообщение с огромным количеством радостных смайликов.

Моуринью брал Лигу чемпионов с «Порту» и «Интером», выигрывал Лигу Европы с «МЮ». Стать победителем первого в истории розыгрыша Лиги конференции - это очень по-особенному. Именно так, как любит Жозе. А ведь он всё тот же: пару дней назад доверительно рассказывал журналистам, что «Фейеноорд» находится в более благоприятных условиях. Сделать ставку на победу римлян в основное время предлагается с коэффициентом 2.34, а учётом дополнительных таймов и серии пенальти - с коэффициентом 1.73.

Голландцы в погоне за былым величием

Что же это за преимущество, о котором говорил Моуринью? Всё довольно тривиально. «Рома» в пятницу проводила важнейший матч в чемпионате Италии. Разгромила на выезде «Торино», обеспечив себе попадание в групповой этап Лиги Европы. А «Фейеноорд» завершил выступления на внутренней арене ещё 15 мая. То есть имел полторы недели на восстановление и подготовку.

Последний аккорд получился смазанным - дома проиграли «Твенте». Однако та игра уже ничего не решала. Красно-белые досрочно гарантировали себе бронзовые медали. То есть стали первыми после тяжеловесов - «Аякса» и ПСВ, которые давно держали остальных на расстоянии. Сезон по умолчанию добротный. В Кубке Нидерландов проиграли сразу же, зато задачу-минимум в чемпионате выполнили. Трофей на международной арене позволит считать этот год не просто успешным, а эпохальным.

Ведь «Фейеноорд» давно мечтает о возрождении величия. 15 побед в чемпионате Нидерландов, 13 Кубков страны. И заметные успехи на европейской арене: дважды брали Кубок УЕФА, один раз - даже Кубок европейских чемпионов. Правда, самая славная эпоха была ещё в середине XX века. Евротрофей в предыдущий раз тоже выигрывали давненько. В 2002 году, это был Кубок УЕФА.

20 лет спустя подошли к ещё одному титулу на расстояние вытянутой руки. Голландцы показывают очень зрелищный и страстный футбол. Достаточно сказать, что в 10 из 11 предыдущих матчей Лиги конференций с их участием забивали обе команды. Букмекер Winline оценивает этот вариант коэффициентом 1.71. А если «Фейеноорд» станет победителем Лиги конференций, зайдёт коэффициент 2.11. С 10 тыс. рублей можно получить 21 100 рублей.

Игрок «Спартака» или экс-нападающий «Челси»?

Финал Лиги Европы неделю назад получился довольно осторожным. В Лиге конференций должно быть веселее. «Фейеноорд» любит атаковать, а арендованный у «Спартака» Гус Тиль проводит мощнейший сезон. Шутка ли - 21 гол и пять результативных передач в 48 встречах. У «Ромы» великолепен Тэмми Абрахам - британец принялся забивать сразу после переезда из «Челси» в Италию. К концу мая набежало 26 мячей.

В четвёрке лучших бомбардиров Лиги конференций три потенциальных участника финала. Это Абрахам и дуэт нападающих голландского клуба - Луис Синистерра (11 голов) и Сирил Дессерс (10). Римляне на пути к финалу провели в турнире 14 встреч. В 10 из них забивалось как минимум три мяча. У «Фейеноорда» статистика ещё мощнее. 18 игр - и лишь трижды зрители увидели не более двух голов. Заключить пари на тотал больше 2.5 мяча предлагается за 1.86.

Не исключено, что 90 минут командам не хватит. В последнее время они удивительно миролюбивы. Подопечные Жозе Моуринью сыграли вничью четыре из восьми предыдущих встреч во всех турнирах. У красно-белых показатель похож - два мирных исхода в четырёх последних случаях. Winline даёт на дополнительное время коэффициент 3.45. А серия пенальти вообще оценивается в 5.60. Если команды не выявят лучшего за два часа, с 10 тыс. рублей вы получите аж 56 000 рублей.