Певица МакSим выступит на финале Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо», сообщает исполнительница на своей странице в соцсетях.
Напомним, песня МакSим «Знаешь ли ты» пользуется популярностью у болельщиков красно-белых, которые исполняют композицию на домашних матчах «Спартака».
Финальный матч Кубка России сезона-2021/2022 «Спартак» — «Динамо» состоится 29 мая на стадионе «Лужники» в Москве. Начало встречи — в 17:00 мск.
Действующим победителем Кубка России является московский «Локомотив». Обладатель Кубка России сыграет в матче за Суперкубок страны с победителем Российской Премьер-Лиги — санкт-петербургским «Зенитом». Наибольшее количество побед в Кубке страны у московского «Локомотива» — девять.