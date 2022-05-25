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2 часа назад

Генеральный директор "Црвены Звезды": Дзюба нам больше не интересен

Газета.Ruиещё 3

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой. Его слова передает «РБ Спорт».

"Црвена Звезда": Дзюба нам больше не интересен
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,— заявил Терзич.

В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.

В этом сезоне он вместе с командой завоевал свое четвертое чемпионство.

«Зенит» вышел из переговоров с игроком по новому контракту, нападающего не устроила заработная плата, которая была бы сокращена в три раза.

5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче».

Ранее бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о продолжении карьеры Артема Дзюбы.

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