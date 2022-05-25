"Црвена Звезда": Дзюба нам больше не интересен

Генеральный директор сербской «Црвены Звезды» Звездан Терзич заявил, что клуб больше не интересуется российским нападающим Артемом Дзюбой. Его слова передает «РБ Спорт».
«Црвена Звезда» больше не интересуется Артемом Дзюбой. Нам нужен быстрый и молодой нападающий»,— заявил Терзич.
В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 28 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач.
В этом сезоне он вместе с командой завоевал свое четвертое чемпионство.
«Зенит» вышел из переговоров с игроком по новому контракту, нападающего не устроила заработная плата, которая была бы сокращена в три раза.
5 мая бывший пресс-атташе сборной России Илья Казаков рассказал, что Дзюба интересен «Црвене Звезде» и турецкому «Фенербахче».
Ранее бывший главный тренер сборной России, а ныне наставник венгерского «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о продолжении карьеры Артема Дзюбы.