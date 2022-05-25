РФС рассматривает несколько вариантов для проведения Суперкубка России

Российский футбольный союз (РФС) рассматривает несколько вариантов места проведения матча за Суперкубок России по футболу. Об этом ТАСС в среду сообщили в службе коммуникаций РФС.
"Рассматриваются разные варианты, в том числе Нижний Новгород", - сообщили в службе коммуникаций.
Ранее в среду губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил ТАСС, что Нижний Новгород направил заявку на проведение Суперкубка России. Последний раз город принимал матч за трофей в 2018 году.
В матче за Суперкубок России встретятся чемпион России, которым в этом году стал петербургский "Зенит", и обладатель кубка страны, который определится 29 мая в матче между московскими "Спартаком" и "Динамо". "Зенит" является действующим обладателем трофея, рекорд по числу побед принадлежит столичному ЦСКА (семь раз).