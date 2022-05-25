Губерниев о футболистах "Химок": быдло

На 72-й минуте стыкового матча со СКА (0:1) вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего болбой упал.

Григалава также участвовал в конфликте. «Ты, ###### ######. Убери ##### камеру, ублюдок», – крикнул защитник «Химок» в телефон снимавшего его болбоя. За это Григалава получил жел

«Вратарь Лантратов – это что было? Нападение на мальчика, который мячи подает? Вратарь должен быть дисквалифицирован как минимум. И все ли в порядке со здоровьем ребенка? Уголовка?

Хоть после матча и произошло примирение вратаря с пацаном, но футболисты «Химок» ведут себя просто как позорники. А Григалава просто как быдло.