Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 56.30EUR 57.92
Войти в почту
1 час назад

Губерниев о конфликте игроков «Химок» с болбоями: «Григалава просто быдло, Лантратов должен быть дисквалифицирован. Уголовка?»

Sports.ru

Дмитрий Губерниев осудил Илью Лантратова и Гию Григалаву за конфликт с болбоями.

Губерниев о футболистах "Химок": быдло
Фото: Sports.ruSports.ru

На 72-й минуте стыкового матча со СКА (0:1) вратарь «Химок» попросил болбоев подать ему мяч. Лантратов остался недоволен тем, что ему долго не отдавали мяч, из-за чего футболист перепрыгнул через рекламные щиты, чтобы забрать его самому.

Лантратов оттолкнул одного из болбоев и отнял у него мяч, из-за чего болбой упал.

Григалава также участвовал в конфликте. «Ты, ###### ######. Убери ##### камеру, ублюдок», – крикнул защитник «Химок» в телефон снимавшего его болбоя. За это Григалава получил жел

«Вратарь Лантратов – это что было? Нападение на мальчика, который мячи подает? Вратарь должен быть дисквалифицирован как минимум. И все ли в порядке со здоровьем ребенка? Уголовка?

Хоть после матча и произошло примирение вратаря с пацаном, но футболисты «Химок» ведут себя просто как позорники. А Григалава просто как быдло.

И очень жду реакции дисциплинарного комитета, футболисты «Химок» должны быть серьезно наказаны», – написал комментатор в телеграм-канале.

Футбол,Гия Григалава,Илья Лантратов,Дмитрий Губерниев,СКА,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители