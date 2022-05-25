Куда перейдет нападающий питерского "Зенита" Дзюба?

Бывший нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба получил предложение из Китая. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил футбольный менеджер Юрий Белоус.
«Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая», — сказал он.
Также Белоус не исключил, что еще футболист мог заинтересовать MLS. По мнению менеджера, лига является хорошим для него вариант, поскольку в ней он может получить «сумасшедший опыт» и хорошие деньги.
«В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в "Чикаго Файр", идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги. Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть», — добавил Белоус.
При этом он отметил, что по деньгам и Китай и MLS скорее всего окажутся равнозначными.
По данным «Матч ТВ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Дзюбы сейчас является турецкий «Фенербахче».
Напомним, что 22 мая футболист покинул «Зенит», у него истек контракт с клубом и стороны решили его не продлевать.