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1 час назад

Белоус: Дзюба получил предложение из Китая

Елена Прошина

Бывший нападающий питерского «Зенита» Артем Дзюба получил предложение из Китая. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил футбольный менеджер Юрий Белоус.

Куда перейдет нападающий питерского "Зенита" Дзюба?
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Знаю, что у Дзюбы есть предложение из Китая», — сказал он.

Также Белоус не исключил, что еще футболист мог заинтересовать MLS. По мнению менеджера, лига является хорошим для него вариант, поскольку в ней он может получить «сумасшедший опыт» и хорошие деньги.

«В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в "Чикаго Файр", идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги. Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть», — добавил Белоус.

При этом он отметил, что по деньгам и Китай и MLS скорее всего окажутся равнозначными.

По данным «Матч ТВ», наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры Дзюбы сейчас является турецкий «Фенербахче».

Напомним, что 22 мая футболист покинул «Зенит», у него истек контракт с клубом и стороны решили его не продлевать.

Футбол,Артем Дзюба,Юрий Белоус,Зенит,
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