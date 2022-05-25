Куда перейдет нападающий питерского "Зенита" Дзюба?

«В MLS три игрока освобождены от потолка зарплат. Поэтому он может, например, как Швайнштайнгер, который пошел в "Чикаго Файр", идти туда. На 2,5 миллиона и какие-то другие деньги. Но главное другое: это — сумасшедший опыт. Туда можно идти, это международная лига, где играют очень интересные футболисты из Латинской Америки и Европы. Поэтому — да, это вполне может быть», — добавил Белоус.