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1 час назад

«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло

Чемпионат.comиещё 2

«Рома» собирается продлить контракт с полузащитником Николо Дзаньоло. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».

«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом футболиста. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года. В сезоне-2021/2022 итальянский полузащитник провёл за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав семь результативных передач.

По итогам чемпионата Италии римский клуб занял 6-е место, набрав 63 очка. Напомним, что «Рома» выиграла Лигу конференций, обыграв в финальном матче «Фейеноорд» (1:0). Единственный мяч забил Дзаньоло.

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