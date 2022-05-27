«Рома» хочет продлить контракт с Дзаньоло

По сведениям источника, в ближайшие дни ожидается встреча между представителями клуба и агентом футболиста. На ней будет обсуждаться новое улучшенное соглашение с повышенной зарплатой. Текущий контракт Дзаньоло истекает летом 2024 года. В сезоне-2021/2022 итальянский полузащитник провёл за «Рому» 42 матча во всех турнирах, забив восемь голов, а также отдав семь результативных передач.