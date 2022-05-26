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22 минуты назад

«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций

ТК «Звезда»иещё 13

Игроки итальянского футбольного клуба «Рома» одержали победу над нидерландским «Фейеноордом» в финальном матче Лиги конференций. Встреча, прошедшая 25 мая в Тиране, завершилась с счетом 1:0 в пользу римлян.

«Рома» стала первым в истории победителем Лиги конференций
Фото:  Fabrizio Andrea Bertani Keystone Press Agency Globallookpress Fabrizio Andrea Bertani Keystone Press Agency Globallookpress

Автором победного гола стал полузащитник Николо Дзаньоло. Мяч оказался в воротах соперника на 32-й минуте игры.

Обыграв «Фейеноорд», футболисты «Ромы» стали первыми в истории обладателями звания чемпионов Лиги конференций. Кроме того, эта победа принесла команде ее первый еврокубок.

Успех в Лиге конференций стал особенным событием и для главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. С учетом последнего достижения своих подопечных Моуринью стал обладателем всех трех существующих еврокубков в качестве тренера.

Футбол,
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