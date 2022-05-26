Глава УЕФА усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки

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«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать», — заявил Чеферин.

Он подчеркнул, что жаль и украинских, и российских футболистов, так как они стали заложниками ситуации. Глава УЕФА добавил, что сделает все возможное для выступлений украинских команд.

11 мая Чеферин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Он заявил, что из-за этой ситуации у него разбито сердце.