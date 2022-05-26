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28 минут назад

Глава УЕФА усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки. Его слова приводит Sky Sport Italia.

Глава УЕФА усомнился в возвращении российских клубов в еврокубки
Фото: ReutersReuters

«Мы все недооценивали ситуацию в предыдущие месяцы. Поэтому сейчас сложно предположить, что произойдет. Пока ничего нельзя сказать», — заявил Чеферин.

Он подчеркнул, что жаль и украинских, и российских футболистов, так как они стали заложниками ситуации. Глава УЕФА добавил, что сделает все возможное для выступлений украинских команд.

11 мая Чеферин высказался о санкциях в отношении российских спортсменов. Он заявил, что из-за этой ситуации у него разбито сердце.

Российские футбольные сборные и клубы отстранили от международных турниров под эгидой Международной федерации футбола и УЕФА. Таким образом, национальная сборная не сможет принять участие в чемпионате мира-2022 в Катаре и Лиге наций, а российские клубы не будут представлены в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге Конференций в следующем сезоне.

Футбол,Александер Чеферин,УЕФА,
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