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1 час назад

«Челси» нашел замену Рюдигеру в «Ювентусе»

Sports.tjиещё 1

«Челси» активно интересуется основным защитником итальянского «Ювентуса» Маттейсом де Лигтом.

«Челси» нашел замену Рюдигеру в «Ювентусе»
Фото: ReutersReuters

Как сообщает Calciomercato, лондонцы этим летом планируют укрепить центр обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера (в мадридский «Реал») и Андреаса Кристенсена. Томаса Тухеля интересует кандидатура в лице голландского защитника.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.

Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.

Transfermarkt оценивает де Лигта в 70 млн евро.

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