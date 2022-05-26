«Челси» нашел замену Рюдигеру в «Ювентусе»

Как сообщает Calciomercato, лондонцы этим летом планируют укрепить центр обороны в связи с уходом Антонио Рюдигера (в мадридский «Реал») и Андреаса Кристенсена. Томаса Тухеля интересует кандидатура в лице голландского защитника.

Ранее сообщалось, что 22-летний игрок близок к продлению контракта до лета 2026 года.

Де Лигт стал игроком туринцев в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». В нынешнем сезоне защитник принял участие в 41 матче во всех турнирах, забил три гола и отдал результативную передачу. Текущий контракт защитника рассчитан до лета 2024 года.