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52 минуты назад

«Челси» заинтересовался Неймаром

Lenta.ruиещё 1

Бразильский нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может продолжить карьеру в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщает ESPN.

«Челси» заинтересовался форвардом ПСЖ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации источника, в 30-летнем форварде заинтересовался лондонский «Челси». Отмечается, что трансфер игрока осложняется его высокой зарплатой — 35 миллионов евро в год.

Ранее Неймар прокомментировал слухи об уходе из ПСЖ. «На данный момент мне никто ничего не говорил, но я совершенно точно хочу остаться в ПСЖ», — заявил футболист. Он выразил намерение отработать действующий контракт, который истекает летом 2025 года.

11 марта сообщалось, что руководство ПСЖ задумалось о продаже Неймара. Владелец команды, эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, оказался недоволен игрой бразильца в текущем сезоне.

Футбол,
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