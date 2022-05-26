Самые лучшие российские футболисты

Футбол – командная игра. Для победы над соперником необходимо иметь не только хорошего нападающего, способного забивать голы, но и игроков, которые умеют отдавать острые передачи, защищать свои ворота и отбирать мяч. Каждый год РФС публикует список из «33-х лучших игроков Чемпионата России». Мы подсчитали, кто из российских футболистов получал эту престижную награду наибольшее число раз. 10 самых талантливых и незаменимых игроков за историю российского футбола – в галерее «Рамблера».

1/10 10. Алан Дзагоев – трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. Выступает на позиции полузащитника. Алан Дзагоев 9 раз был признан лучшим игроком чемпионата России в составе московского ЦСКА Фото: ТАСС Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 2/10 9. Александр Кержаков – российский футболист и тренер. Кержаков лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Александр Кержаков 9 раз становился лучшим игроком РПЛ, 6 раз в составе «Зенита» и один раз в составе московского «Динамо» Фото: РИА Новости 3/10 8. Александр Анюков – российский футболист и тренер. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Александр Анюков 9 раз был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС Фото: РИА Новости 4/10 7. Марио Фернандес – российский и бразильский футболист, защитник. Трехкратный Чемпион России и трехкратный обладатель Суперкубка России. Марио Фернандес 9 раз становился лучшим игроком России в составе московского ЦСКА Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 5/10 6. Дмитрий Лоськов – советский и российский футболист, сейчас футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Стал двукратным чемпионом России в составе московского «Локомотива». Лоськов стал первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Дмитрий Лоськов 10 раз был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС Фото: ТАСС 6/10 5. Сергей Овчинников – советский и российский футболист, игравший на позиции вратаря; тренер. Двукратный чемпион России и двукратный серебряный призер чемпионата Португалии. Сергей Овчинников 10 раз становился лучшим игроком РПЛ в составе московского Локомотива Фото: РИА Новости 7/10 4. Юрий Жирков – российский футболист, защитник клуба «Химки». Юрий один из самых титулованных футболистов нашей страны. Жирков пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. В составе ЦСКА обладатель Кубка УЕФА, а также автор победного гола в финальном матче. В составе сборной России — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, четвертьфиналист чемпионата мира 2018. Чемпион английской Премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Юрий Жирков 13 раз был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС Фото: РИА Новости Листайте дальше, чтобы пропустить рекламу 8/10 3. Василий Березуцкий – российский футболист, защитник. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России. Василий Березуцкий 13 раз становился лучшим игроком России в составе московского ЦСКА Фото: РИА Новости 9/10 2. Игорь Акинфеев – российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА. Игорь шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Игорь Акинфеев 16 раз был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС Фото: РИА Новости 10/10 1. Сергей Игнашевич – российский футболист и футбольный тренер. В качестве игрока — шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, семикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Сергей Игнашевич был включён в список 33 лучших футболистов чемпионата России рекордные 15 раз Фото: РИА Новости

10. Алан Дзагоев – трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. Выступает на позиции полузащитника. Алан Дзагоев 9 раз был признан лучшим игроком чемпионата России в составе московского ЦСКА.

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9. Александр Кержаков – российский футболист и тренер. Кержаков лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории «Зенита» (161 гол) и сборной России (30 голов). Александр Кержаков 9 раз становился лучшим игроком РПЛ, 6 раз в составе «Зенита» и один раз в составе московского «Динамо».

8. Александр Анюков – российский футболист и тренер. Пятикратный чемпион России в составе «Зенита», четырёхкратный обладатель Суперкубка России, двукратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА (2008). Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Александр Анюков 9 раз был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС.

7. Марио Фернандес – российский и бразильский футболист, защитник. Трехкратный Чемпион России и трехкратный обладатель Суперкубка России. Марио Фернандес 9 раз становился лучшим игроком России в составе московского ЦСКА.

6. Дмитрий Лоськов – советский и российский футболист, сейчас футбольный тренер. Выступал на позиции полузащитника. Стал двукратным чемпионом России в составе московского «Локомотива». Лоськов стал первым футболистом, принявшим участие в 20 чемпионатах России. Дмитрий Лоськов 10 раз был признан лучшим игроком чемпионата России по версии РФС.

5. Сергей Овчинников – советский и российский футболист, игравший на позиции вратаря; тренер. Двукратный чемпион России и двукратный серебряный призер чемпионата Португалии. Сергей Овчинников 10 раз становился лучшим игроком РПЛ в составе московского Локомотива.

4. Юрий Жирков – российский футболист, защитник клуба «Химки». Юрий один из самых титулованных футболистов нашей страны. Жирков пятикратный чемпион России, шестикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. В составе ЦСКА обладатель Кубка УЕФА, а также автор победного гола в финальном матче. В составе сборной России — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008, четвертьфиналист чемпионата мира 2018. Чемпион английской Премьер-лиги, обладатель Кубка и Суперкубка Англии. Юрий Жирков 13 раз был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.

3. Василий Березуцкий – российский футболист, защитник. Шестикратный чемпион России, семикратный обладатель Кубка России, шестикратный обладатель Суперкубка России. Обладатель Кубка УЕФА 2004/05. Бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Один из шести футболистов в истории, сыгравших 400 матчей в чемпионатах России. Василий Березуцкий 13 раз становился лучшим игроком России в составе московского ЦСКА.

2. Игорь Акинфеев – российский футболист, вратарь. С начала карьеры выступает за ЦСКА. Игорь шестикратный чемпион России, шестикратный обладатель кубка России, семикратный обладатель суперкубка России, обладатель кубка УЕФА, бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года. Игорь Акинфеев 16 раз был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.