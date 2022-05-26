Моуриньо заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать эмоций после победы его команды в финале Лиги Конференций. Подопечные Моуринью обыграли «Фейноорд» со счётом 1:0. После финального свистка он подошёл на флеш-интервью и сразу же заплакал. Эмоции наставника римлян попали в трансляцию.

Фото: wikipedia.org wikipedia.org

Итальянская «Рома» под руководством португальского специалиста стала первой в истории командой, выигравшей Лигу Конференций. Это уже 26-ой трофей в тренерской карьере Моуринью. Всего в еврокубках тренер выигрывал пять раз. Его команды побеждали во всех еврокубковых турнирах: Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций.

Матч состоялся в городе Тиран (Албания) на «Арене Комбетаре».