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1 час назад

Моуриньо заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций

News.ru

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью не смог сдержать эмоций после победы его команды в финале Лиги Конференций. Подопечные Моуринью обыграли «Фейноорд» со счётом 1:0. После финального свистка он подошёл на флеш-интервью и сразу же заплакал. Эмоции наставника римлян попали в трансляцию.

Моуриньо заплакал во время интервью после победы в Лиге конференций
Фото: wikipedia.orgwikipedia.org

Итальянская «Рома» под руководством португальского специалиста стала первой в истории командой, выигравшей Лигу Конференций. Это уже 26-ой трофей в тренерской карьере Моуринью. Всего в еврокубках тренер выигрывал пять раз. Его команды побеждали во всех еврокубковых турнирах: Кубок УЕФА, Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций.

Матч состоялся в городе Тиран (Албания) на «Арене Комбетаре».

Ранее во время прямого эфира BBC в бегущей строке появилась надпись «Манчестер Юнайтед» — мусор». Аннита Маквей, которая в этот момент вела прямой эфир, принесла извинения и объяснила произошедшее тем, что стажёр учился заполнять бегущую строку,

Футбол,Манчестер Юнайтед,УЕФА,
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