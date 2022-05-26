Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"

Португалия дала разрешение предпринимателю Роману Абрамовичу, имеющему гражданство республики, на продажу лондонского футбольного клуба "Челси", владельцем которого он является. Об этом говорится в коммюнике МИД страны.

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"Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не принося прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке Евросоюза, - говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого приводит в четверг компания "Радиу и телевисау де Португал". - Национальная позиция согласована с Европейской комиссией".

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Как сообщила в среду британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, правительство королевства выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". Вслед за этим глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что республика получила запрос от предпринимателя с просьбой дать разрешение на продажу "Челси".

Абрамович стал гражданином Португалии в 2021 году благодаря закону, который позволяет получить местное гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Прокуратура республики начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства предпринимателю.

Продажа "Челси"

Во вторник правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа предпринимателя, получившего образование в Лондоне, предложила за "Челси" 4,25 млрд фунтов ($5,24 млрд долларов). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие. По данным английских СМИ, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба в течение 10 лет.

По словам представителя британского правительства, которого цитирует телеканал "Скай ньюс", власти Соединенного Королевства намерены проконтролировать вопрос передачи средств от продажи клуба благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам. В то же время пока не была прояснена ситуация с долгом в размере 1,54 млрд фунтов (почти $1,9 млрд), который "Челси" обязан выплатить связанному с Абрамовичем инвестиционному фонду Camberley International Investments ("Кемберли интернешнл инвестментс"). Ранее бизнесмен говорил, что собирается списать задолженность клуба.