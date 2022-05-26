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55 минут назад

Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"

ТАСС

Португалия дала разрешение предпринимателю Роману Абрамовичу, имеющему гражданство республики, на продажу лондонского футбольного клуба "Челси", владельцем которого он является. Об этом говорится в коммюнике МИД страны.

Португалия дала разрешение Абрамовичу на продажу "Челси"
Фото: ТАССТАСС

"Разрешение Португалии вытекает из гарантии, данной британскими властями, что выручка от продажи будет использована в гуманитарных целях, не принося прямой или косвенной выгоды владельцу клуба, который находится в санкционном списке Евросоюза, - говорится в заявлении ведомства, выдержки из которого приводит в четверг компания "Радиу и телевисау де Португал". - Национальная позиция согласована с Европейской комиссией".

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Как сообщила в среду британский министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Надин Доррис, правительство королевства выдало лицензию, разрешающую продажу "Челси". Вслед за этим глава МИД Португалии Жоау Гомеш Кравиньу заявил, что республика получила запрос от предпринимателя с просьбой дать разрешение на продажу "Челси".

Абрамович стал гражданином Португалии в 2021 году благодаря закону, который позволяет получить местное гражданство потомкам сефардских евреев, изгнанных из страны в конце XV века. Прокуратура республики начала расследовать вопрос о предоставлении гражданства предпринимателю.

Продажа "Челси"

Во вторник правление Английской премьер-лиги (АПЛ) одобрило продажу "Челси" консорциуму американского бизнесмена Тодда Боэли. Группа предпринимателя, получившего образование в Лондоне, предложила за "Челси" 4,25 млрд фунтов ($5,24 млрд долларов). Из них 2,5 млрд фунтов будет выплачено за сам клуб, и еще 1,75 млрд фунтов ($2,16 млрд) должно быть вложено в его развитие. По данным английских СМИ, сделка предусматривает запрет на продажу акций клуба в течение 10 лет.

По словам представителя британского правительства, которого цитирует телеканал "Скай ньюс", власти Соединенного Королевства намерены проконтролировать вопрос передачи средств от продажи клуба благотворительным организациям, которые, в частности, оказывают помощь украинским беженцам. В то же время пока не была прояснена ситуация с долгом в размере 1,54 млрд фунтов (почти $1,9 млрд), который "Челси" обязан выплатить связанному с Абрамовичем инвестиционному фонду Camberley International Investments ("Кемберли интернешнл инвестментс"). Ранее бизнесмен говорил, что собирается списать задолженность клуба.

Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году примерно за 140 млн фунтов (около $233 млн по курсу на тот момент) у предыдущего владельца - англичанина Кена Бейтса. Находясь в собственности российского бизнесмена, клуб по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка Англии, трижды - обладателем Кубка английской лиги, по два раза выиграл суперкубок страны, Лигу чемпионов и Лигу Европы. В 2021 году "Челси" выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.

Футбол,Кен Бейтс,Роман Абрамович,УЕФА,Еврокомиссия,ЕС,
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