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1 час назад

«Нижний Новгород» планирует сменить название, чтобы уйти от бюджетного финансирования

Чемпионат.comиещё 1

«Нижний Новгород» планирует сменить название клуба на «Парибет Нижний Новгород». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клуб РПЛ сменит название
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Все договорённости между сторонами уже достигнуты. Теперь смену названия должен утвердить РФС. За счёт этой сделки клуб планирует полностью уйти с бюджетного финансирования», — сказал источник «Чемпионату».

Напомним, санкт-петербургский «Зенит», досрочно оформивший чемпионство Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022, набрал 65 очков в 30 матчах. В тройку лидеров по итогам сезона чемпионата России вошли также «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53). «Нижний Новгород» (33) финишировал на 11-м месте, опередив ставший 12-м «Урал» (33) по дополнительным показателям.

Футбол,Динамо,РФС,Зенит,
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