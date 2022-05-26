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19 минут назад

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин женился

Чемпионат.com

Полузащитник ЦСКА и сборной России Максим Мухин женился.

Полузащитник ЦСКА Максим Мухин женился
Фото: БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»БРЕЩАНОВ ЭДГАР, «ЧЕМПИОНАТ»

«Радостное событие в жизни Максима Мухина. Макс обручился со своей избранницей! Поздравляем с началом семейной жизни!» — сообщила пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.

Напомним, Максим Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Локомотива». В прошедшем сезоне 20-летний россиянин принял участие в 29 матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Московский ЦСКА набрал 50 очков в 30 матчах и занял пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги по итогам сезона сезона-2021/2022. Чемпионом страны досрочно стал санкт-петербургский «Зенит». В тройку лидеров вошли «Сочи» (56) и московское «Динамо» (53).

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