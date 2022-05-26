Полузащитник ЦСКА Максим Мухин женился

«Радостное событие в жизни Максима Мухина. Макс обручился со своей избранницей! Поздравляем с началом семейной жизни!» — сообщила пресс-служба ЦСКА в своём телеграм-канале.

Напомним, Максим Мухин стал игроком ЦСКА летом 2021 года, перейдя из «Локомотива». В прошедшем сезоне 20-летний россиянин принял участие в 29 матчах за ЦСКА и не отметился результативными действиями. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.