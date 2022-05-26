В конце прошлой неделе стало известно, что футболист Артем Дзюба покидает клуб «Зенит». Он играл за клуб с 2015 года. Многие стали размышлять, чем же теперь займется Дзюба: уйдет в другой клуб, станет тренером или подастся в политику? Но, похоже, Дзюба выбрал будущее блогера. 23 мая состоялась премьера его подкаста ДЗЮБАКАСТ, и он посвящен кино.
«Известный спортсмен Артем Дзюба обсуждает культовые сериалы и классические картины мирового кинематографа вместе со своим соведущим актером Максимом Лагашкиным. В разговоре они разгадывают тайны любимых фильмов и находят ответы на самые интересные киновопросы», — сказано в описании подкаста.
Вполне возможно, что Дзюбу ждет будущее в кино. В выпуске, посвященному кино о спорте, он заявил, что хотел бы сыграть себя самого в фильме или сериале, если бы это было гармонично прописано в сценарии.