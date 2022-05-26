В конце прошлой неделе стало известно, что футболист Артем Дзюба покидает клуб «Зенит». Он играл за клуб с 2015 года. Многие стали размышлять, чем же теперь займется Дзюба: уйдет в другой клуб, станет тренером или подастся в политику? Но, похоже, Дзюба выбрал будущее блогера. 23 мая состоялась премьера его подкаста ДЗЮБАКАСТ, и он посвящен кино.