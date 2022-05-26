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1 час назад

Артем Дзюба после ухода из «Зенита» запустил подкаст о кино и сериалах

Слово и Дело

В конце прошлой неделе стало известно, что футболист Артем Дзюба покидает клуб «Зенит». Он играл за клуб с 2015 года. Многие стали размышлять, чем же теперь займется Дзюба: уйдет в другой клуб, станет тренером или подастся в политику? Но, похоже, Дзюба выбрал будущее блогера. 23 мая состоялась премьера его подкаста ДЗЮБАКАСТ, и он посвящен кино.

«Известный спортсмен Артем Дзюба обсуждает культовые сериалы и классические картины мирового кинематографа вместе со своим соведущим актером Максимом Лагашкиным. В разговоре они разгадывают тайны любимых фильмов и находят ответы на самые интересные киновопросы», — сказано в описании подкаста.

Вполне возможно, что Дзюбу ждет будущее в кино. В выпуске, посвященному кино о спорте, он заявил, что хотел бы сыграть себя самого в фильме или сериале, если бы это было гармонично прописано в сценарии.

Футбол,Видео,Артем Дзюба,Зенит,
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