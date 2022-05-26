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50 минут назад

Глушаков отреагировал на слова Ананидзе про развал чемпионского "Спартака"

Советский спорт

Хавбек «Химок» Денис Глушаков отреагировал на слова бывшего одноклубника по «Спартаку» Джано Ананидзе, который заявил, что чемпионскую команду сезона-2016/17 развалили приобретением новых футболистов.

Глушаков отреагировал на обвинения в развале чемпионского "Спартака"
Фото: ТАССТАСС

При этом, по словам Ананидзе, в клубе крайним сделали Глушакова.

«Время расставляет всё на свои места. Наверное, уже не от первого футболиста вы слышите, что происходило», - цитирует Дениса «Чемпионат».

Напомним, что оба футболиста были в составе «Спартака» в сезоне-2016/17, когда красно-белые опередили ближайшего преследователя ЦСКА на 7 очков.

Футбол,Денис Глушаков,Джано Ананидзе,Спартак,
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