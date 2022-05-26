Оздоев отказался от перехода в зарубежный клуб

По информации bookmaker-ratings.ru, главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов связывался с полузащитником Магомедом Оздоевым после его ухода из «Зенита».

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Однако, несмотря на хорошие отношения с тренером, 29-летний полузащитник от перехода в «Ференцварош» отказался. Оздоев предпочитает остаться в России и хочет вернуться в Москву, где он в свое время играл за «Локомотив».