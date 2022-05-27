«Агент орал в трубку, что я идиот»: Слуцкий заговорил после вылета «Рубина»

Мощное интервью с главным тренером «Рубина». Он объяснил, почему Казани было тяжелее, чем Краснодару и Ростову.

Фото: ТАСС ТАСС

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий после вылета со своей командой из РПЛ пришёл в гости к Василию Уткину и откровенно говорил на разные темы. «Я остаюсь в Казани, буду работать в ФНЛ, для меня это дело чести», – признался 51-летний специалист. Вот самое интересное из интервью со Слуцким на YouTube-канале известного журналиста.

Видео дня

Об эмоциях после вылета и борьбе за выживание

— Не было ничего нового, вечером надо было многое осознать, переосмыслить какие-то вещи. Ко мне прилетал сын, пытались отвлечься. Когда накатило? Да не накатывало. Раньше это было, когда по ходу сезона не стало боеспособной команды – было и бешенство, и все стадии. В конце же я всё прекрасно понимал, когда в общей группе работали четыре футболиста. Мне это напоминало работу в «Уралане», когда матчи провели с третьим вратарём в поле, там было девять игроков.

Тут я всё прекрасно понимал, пытался выжать всё возможное из тех ребят, которые оставались. Шансы на выживание сохранялись, и мы делали всё, и все это видели. Но если бы нам пришлось играть стыки, то из тех, кто вышел против «Уфы», было бы минус три игрока. Потому что травмы получили Апшацев, Ломовицкий и Самошников. На стыки мы бы могли и состав не набрать.

О поражении от «Уфы» и не забитом Лисаковичем пенальти

— «Уфа» — это команда, у них на замену выходят Ортис, Кротов, опытный Камилов. У нас – Кузнецов. Было два варианта: либо мы разваливались сразу, как с ЦСКА или «Уралом», так как функционально не готовы, либо проигрывали на последних минутах – как с «Краснодаром», «Химками», «Уфой» и «Локо». У нас Зуев и Игнатьев играют в центре, где они не играли никогда.

Я не могу ответить на вопрос, почему Лисакович не забил пенальти. Нужно было отодвинуть его от соперников? Он не забил первый пенальти в своей карьере. При этом говорит, что был уверен, ничего на него не давило, что это не было психологическим моментом.

Об отъезде легионеров

— Три фактора, которые влияли на отъезд игроков: во-первых, национальность. В основном оставались игроки или из Южной Америки, или из Африки. У нас остался Тальби из Туниса. Люди из этих стран проще относятся к политике. У остальных стран другая позиция, игроки из Европы испытали беспрецедентное давление.

Второй фактор – востребованность игроков, куда их возьмут. Наши игроки все трудоустроились в качественных командах. Абильгор не ушёл, так как был травмирован. Ни одна команда не взяла бы его на один тур, физической возможности уйти у него не было. Третий фактор – деньги. Ты вряд ли уйдёшь на сумму в три-четыре раза меньше, имея зарплату в € 3 млн. У нас зарплаты адекватные, поэтому деньги никого не держали – кто-то из ушедших получает сейчас столько же, а кто-то меньше. Из «Зенита» не уедут, даже чтобы три месяца получать в три раза меньше.

Бегич без клуба? У него вообще личная история – папа пережил войну на Балканах. Поэтому, когда началась спецоперация, папа сказал Бегичу: ты мне не сын, если туда вернёшься. Он бы никуда не пошёл, но отец костьми лёг, чтобы Бегич не возвращался.

Что касается Хвичи, то, когда у отца разбивают машину, а в окна дома летят камни, наверное, ты уедешь. Хакшабанович? То же самое: мама в слезах звонит, из посольства звонят, парафинят – как не уехать?

О сравнении «Рубина» с «Краснодаром»

— «Рубин» – самая зависимая команда от легионеров, у нас в среднем в каждом матче было семь иностранцев (берём первые 20 туров) на поле. Это железно игроки стартового состава. Второй по статистике «Зенит», а «Краснодар» – на пятом месте, у них в среднем шесть иностранцев за игру. Футболисты, которые от нас ушли, провели 93 матча. Плюс наши ушедшие игроки участвовали в 82% голах команды.

Если сравнивать с «Краснодаром», то у нас осталось 12 футболистов с опытом игры в РПЛ. При этом Игнатьев был травмирован с августа и не готов, Абильгор должен был появиться только в середине мая, Бакаев пропустил все сборы. Нападающие Онугха и Лисакович дублировали друг друга, так что оставалось восемь.

У «Краснодара» появился 21 новый футболист с момента ухода легионеров, потому что у них сплошная заявка. Это не молодые игроки, и в ФНЛ у них было много матчей. Мы остались с мальчиками 19 лет, которые почти не играли в ФНЛ, а у «Краснодара» пришли футболисты на несколько лет старше.

У нас на тренировках по четыре человека было. Сравнивать «Рубин» и «Краснодар» просто смешно, у них же остались Сорокин, Сафонов, Сперцян, Черников, Газинский, Ионов, Чернов… При этом у нас Зотов выходил играть на уколах, у Кучаева была травма, Мусаев выходил на матчи после травмы и без тренировок.

О сравнении «Рубина» с «Ростовом»

— «Ростову» нужно было заменить двух футболистов – Альмквиста и Баштуша, остальные легионеры сыграли меньше 50%. У них оставалась длинная русская обойма, плюс они делали ставку на дублёров, очень качественно занимались селекцией молодых. Мы свой бюджет решили использовать на легионеров, потому что у нас прекрасная селекция, спортивный отдел. Переходы Старфельта в «Селтик», Хвичи в «Наполи» тому пример. Мы понимали, что у нас нет возможности вкладываться в молодых россиян, посчитали этот путь неэффективным. Даже предположить, что легионеры по ходу сезона могут покинуть команду, было просто невозможно.

Клуб взял кредиты на покупку игроков. Думаю, все понимают: легионерам разрешат уйти бесплатно из РПЛ. Это вопрос времени. Кредиты отдавать надо, а игроков нет. Почему для «Рубина» не была открыта дозаявка? Мы бы попробовали вернуть кого-то из аренды, у нас было бы 14 человек, а не девять…

В матче с «Локомотивом» у них выходят на замены Бека-Бека, Жемалетдинов и Миранчук, а у нас — Кузнецов и Фаттахов 2003 года рождения. Мальчишки хорошие, но не могут быть готовы к таким матчам. В чём мы могли быть конкурентоспособными как клуб? Бороться за русских игроков? Ну, без шансов. У нас зарплаты девятые-десятые в лиге. Мы не могли покупать игроков и платить, как это делают ЦСКА, «Зенит», «Спартак», «Краснодар», «Локомотив». Поэтому мы русских игроков для себя отмели.

О том, почему отдали в Тулу своего воспитанника Степанова

— Что лучше: чтобы он сидел на скамейке под Самошниковым или чтобы отыграл прошлый сезон в «Роторе», а этот – в Туле? Степанов очень благодарен за то, что мы его отпустили. Взять историю с Караваевым, которая бесконечно припоминалась. Как это так – ЦСКА отпустил своего воспитанника? Но Караваев безумно благодарен. Вместо того чтобы сидеть под Фернандесом, он поехал в Европу.

О возможности уйти из «Рубина» по ходу сезона

— Когда начали уходить футболисты, мой агент нашёл очень серьёзный зарубежный вариант. Я сказал, что не пойду. Он орал в трубку, что я идиот, дебил и придурок.

Нужен ли я «Рубину»? Может быть, уже и не нужен, но… У меня во всех командах, с которыми работал, был пункт в контракте, что я в любой момент могу покинуть клуб без компенсации и клуб в любой момент может уволить меня без компенсации. Это даёт мне внутреннюю свободу, абсолютно честная позиция.

О том, почему не подошёл к болельщикам после вылета

— Дело в том, что я встречался с болельщицким активом: у нас были очень конструктивные разговоры. Я отправил команду к трибуне. За два дня до игры я принял участие в акции, которая собрала полторы тысячи человек. Я расписался у всех болельщиков на атрибутике. Так что, я думаю, простить секундную слабость можно.

О селфи Лисаковича после гола «Уфе»

— За день до игры мы шутили, смеялись. Я использовал кучу шуток в отношении игроков. Нет такого, что все забальзамированные готовятся к игре. Так не работает, какой бы ответственный матч у тебя ни был. В ЦСКА игроки переставали шутить ровно за минуту до выхода на футбольное поле. И так везде: в любом клубе, в любом чемпионате.

Это обычный элемент празднования. Кто-то салютует, кто-то делает селфи. Из последних 10 игр мы проиграли восемь. Во всех этих играх мы селфи не делали, кроме последней. Почему должна быть какая-то взаимосвязь? Согласитесь, в плане драматургии матча мы побили все рекорды.

Об отношениях с судьями

— Арбитр должен быть в коммуникации с тренером. Например, Казарцев ко мне подходит и говорит «Викторыч, я посмотрел фол, и здесь всё нормально». После такого ты никогда не выдашь эмоциональный спич. Когда перед тобой полная картина – у тебя меньше вопросов.

Стоило ли так наезжать на судей? Может, и не стоило. Я неидеален. Все мы что-то говорим, что-то делаем. Тренерская профессия крайне эмоциональная. Даже зарубежные специалисты напрямую говорят о судейских ошибках. Можно это воспринимать так, что я бьюсь за команду, готов за пацанов пойти врукопашную. Это можно повернуть и туда, и сюда – как случай с селфи Лисаковича.

Об уходе аналитика Васютина

— Мы разошлись с нашим аналитиком. Я и до этого пробовал работать с двумя аналитиками. Мы не везде совпадали в идеях. Когда ты подписан на множество аналитических каналов, у тебя и так полно аналитической информации. Задача аналитика: вычленять условно пять важных показателей для меня как главного тренера из всего объёма данных. Аналитик – это оруженосец. Это человек, дающий дополнительную информацию.

О том, что в селекционной деятельности всего не предусмотришь

— Был у нас в «Крыльях» О Бом Сок. Кореец, такой покерфейс. Вроде качественный футболист, игрок сборной. Вроде всё нормально делает, но ошибается, и мы пропускаем. Ничего не могу понять. Ну вроде классный же игрок! А количество результативных ошибок зашкаливает. Грубо ошибается и только в определённых ситуациях.

Потом мы взяли психофизиолога на сбор «Крыльев», и он стал со всеми игроками общаться. О Бом Сок ему поведал – не знаю, как он раскрывает людей, – что его, правого защитника, безумно раздражает правый центральный защитник Белозёров. Безумно! Когда Белозёров делал ему какой-то подсказ, О Бом Сок терял концентрацию, потому что он бесился из-за него и допускал ошибку. И ты не можешь об этом догадаться, когда ты берёшь какого-то игрока! Человек его просто раздражал. Непонятно почему, непонятно как.

О критике за публичность и мемах

— Не понимаю взаимосвязи. Мне всё равно, я давно в публичной профессии – мне всегда прилетало за КВН, даже когда в ЦСКА был. Не было бы этого мема – был бы другой. После неудач всё равно прилетит. Мне это безразлично. Я с троллингом сталкиваюсь всю свою жизнь. Даже у игроков, с которыми я работал, будет обо мне либо гиперположительная оценка, либо гиперотрицательная.

О журналистике

— На интервью я прихожу с фактурой. Готовлюсь. Стараюсь быть абсолютно искренним. Но журналистика сегодня вся построена на хайпе и новой информации, каком-то инсайде. Федеральный канал звонит Дзюбе – и это не Артём Дзюба! Всё слышно по голосу. Человек мог сказать, что готов убить пятерых…