Слуцкий рассказал об одинаковом пункте контракта со всеми клубами

«У меня во всех командах, с которыми я работал, есть пункт контракта: в любой момент я могу покинуть клуб без компенсации, и клуб в любой момент может уволить меня без компенсации. Это дает мне внутреннюю свободу, но это абсолютно честная позиция», — заявил он.