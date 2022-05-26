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28 минут назад

Слуцкий рассказал об одинаковом пункте контракта со всеми клубами

Елена Прошина

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий засомневался, что нужен команде. В интервью для YouTube-канала комментатора Василия Уткина он рассказал, что он может уйти из клуба в любой момент.

Слуцкий рассказал об одинаковом пункте контракта со всеми клубами
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«У меня во всех командах, с которыми я работал, есть пункт контракта: в любой момент я могу покинуть клуб без компенсации, и клуб в любой момент может уволить меня без компенсации. Это дает мне внутреннюю свободу, но это абсолютно честная позиция», — заявил он.

Слуцкий продолжит работу в «Рубине»

Напомним, что Слуцкий возглавил «Рубин» в конце 2019 года. В первом сезоне под его руководством казанцы финишировали на 10-м месте, а в прошлом году заняли четвертое место.

21 мая казанская команда на домашнем поле уступила «Уфе» со счетом 1:2 в заключительном матче сезона РПЛ. Голами отметились Виталий Лисакович, Владислав Камилов и Дилан Ортис. Поражение привело к тому, что команда Слуцкого заняла 15-е место и вылетела в ФНЛ, в которой последний раз выступала в 2002 году.

Футбол,Виталий Лисакович,Владислав Камилов,Василий Уткин,
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