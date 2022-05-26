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1 час назад

Оценена вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак»

News.ru

Российский нападающий Артём Дзюба, чей контракт с «Зенитом» истекает 30 июня, точно не перейдёт в московский «Спартак». На этом настаивает руковдство красно-белых, сообщает Metaratings.ru.

Оценена вероятность возвращения Дзюбы в «Спартак»
Фото: ReutersReuters

По информации портала, в «Спартаке» не хотят возвращать Дзюбу, так как учитывают отношение к нему со стороны болельщиков. Фанаты красно-белых обижены на 33-летнего игрока за то, что тот, являясь воспитанником московской команды, в 2015 году перешёл в «Зенит». Тогда многие объявили футболиста предателем.

Стало известно, где Дзюба может продолжить карьеру

О том, что Дзюба уйдёт из «Зенита» по окончании этого сезона, стало известно 22 мая. В качестве возможного следующего клуба форварда назывался «Сочи», а также белградская «Црвена Звезда». Позже в Сербии отказались от идеи подписывать контракт с Дзюбой.

В составе «Зенита» нападающий стал четырёхкратным чемпионом России, взял два Кубка и четыре Суперкубка страны. В нынешнем сезоне форвард провёл за команду 28 матчей в Российской премьер-лиге, забил 11 мячей.

Футбол,Артем Дзюба,Зенит,Спартак,
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