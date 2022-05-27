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2 часа назад

Рио Фердинанд про неудавшийся переход Мбаппе: «Впервые вижу такое неуважение к клубу»

Евро-футбол.Ру

Решение Килиана Мбаппе не переходить в мадридский «Реал» вызвало немало полемики в футбольном мире. Свое мнение решил высказать и бывший английский защитник Рио Фердинанд, который дал понять, что ранее никогда не видел подобного неуважения к тому или иному клубу.

Рио Фердинанд высказался про неудавшийся переход Мбаппе
Фото: EPAEPA

- Я никогда не видел такого неуважения, какое проявил к «Реалу» Мбаппе. Такой клуб надо уважать. поступать таким образом нельзя, - заявил на своем Youtube-канале Фердинанд.

По неофициальной информации, Мбаппе пообещал на словах Флорентино Пересу, что будет играть за его клуб, но затем все переиграл и продлил свое соглашение с «ПСЖ».

Футбол,Реал,
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