Рио Фердинанд высказался про неудавшийся переход Мбаппе

Решение Килиана Мбаппе не переходить в мадридский «Реал» вызвало немало полемики в футбольном мире. Свое мнение решил высказать и бывший английский защитник Рио Фердинанд, который дал понять, что ранее никогда не видел подобного неуважения к тому или иному клубу.