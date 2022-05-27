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1 час назад

Слуцкий рассказал о жесткой реакции его агента на отказ покидать Россию

Lenta.ru

Главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий рассказал о том, что у него была возможность покинуть клуб по ходу сезона. Об этом он заявил в эфире подкаста Василия Уткина.

Слуцкий рассказал о жесткой реакции агента на отказ покидать Россию
Фото: ТАССТАСС

51-летний специалист признался, что когда казанский клуб покидали легионеры, его агент предложил ему уехать из России и работать за рубежом.

«Он нашел мне очень серьезный вариант», — добавил Слуцкий.

По словам тренера, его представитель жесткой отреагировал на его отказ покидать «Рубин».

«Он орал мне в трубку: ты идиот, дебил и придурок, как вообще можно?» — отметил он.

В той же беседе Слуцкий раскрыл причины неудачной игры казанцев в конце сезона. Он подчеркнул, что команда оказалась в сильной зависимости от легионеров. Когда иностранные футболисты начали покидать клуб, это сказалось на результате.

«Рубин» вылетел из РПЛ после 19 сезонов выступлений в элите российского футбола. В следующем сезоне команда будет играть в Футбольной национальной лиге (ФНЛ).

Футбол,Василий Уткин,
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