Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назван лучшим тренером чемпионата России в мае. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

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В мае команда Федотова разгромила «Рубин» (6:0), победила ЦСКА (1:0), сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а в матче, фактически определившем обладателей серебряных медалей, крупно обыграла «Динамо» (5:1).