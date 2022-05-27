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1 час назад

Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае

Матч ТВ

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назван лучшим тренером чемпионата России в мае. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.

Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В мае команда Федотова разгромила «Рубин» (6:0), победила ЦСКА (1:0), сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а в матче, фактически определившем обладателей серебряных медалей, крупно обыграла «Динамо» (5:1).

По итогам сезона-2021/22 «Сочи» занял второе место в РПЛ.Ранее в СМИ появилась информация, что Федотовым интересуется ряд московских клубов, включая «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».

Футбол,Владимир Федотов,Динамо,
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