Федотов признан лучшим тренером РПЛ в мае

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов назван лучшим тренером чемпионата России в мае. Об этом сообщила пресс-служба РПЛ.
В мае команда Федотова разгромила «Рубин» (6:0), победила ЦСКА (1:0), сыграла вничью с «Нижним Новгородом» (0:0), а в матче, фактически определившем обладателей серебряных медалей, крупно обыграла «Динамо» (5:1).
По итогам сезона-2021/22 «Сочи» занял второе место в РПЛ.Ранее в СМИ появилась информация, что Федотовым интересуется ряд московских клубов, включая «Динамо», ЦСКА и «Локомотив».