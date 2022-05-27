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1 час назад

Колосков: уход Шварца — вопрос решённый. Для «Динамо» это проблема, свободных тренеров нет

Чемпионат.comиещё 2

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался по поводу возможного ухода Сандро Шварца с поста главного тренера московского «Динамо».

Динамо останется без тренера?
Фото: ТАССТАСС

«Шварц, скорее всего, уйдёт. Об этом уже так уверенно говорят. Можно считать, что вопрос уже решён. Он не успел себя проявить в полном объёме своих знаний и умений — слишком мало работал. Период, который он провёл в «Динамо», показал, что Шварц очень квалифицированный тренер. Он может поставить игру и умеет работать с молодёжью. Его команда показывает современную и особенную игру. Мы видели это осенью: тот отрезок был великолепным в исполнении «Динамо». Весной были игры, но всё же большинство матчей сыграли посредственно. Я считаю, что для клуба уход Шварца — потеря. «Динамо» окажется в непростой ситуации, так как свободных и качественных тренеров нет. Где-то и кого-то забирать сейчас проблематично. Во всех смыслах слова — это проблема», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Футбол,Илья Никульников,Сандро Шварц,Вячеслав Колосков,Динамо,РФС,
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