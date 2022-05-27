Слуцкий извинился перед болельщиками

Просто они еще перешли и на чисто футбольные темы, на темы, которые и меня касались. А изначально было объявлено, что это пресс-конференция генерального директора «Рубина», и я изначально не фигурировал в списке людей, которые должны были туда прийти, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.