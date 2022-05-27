Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+22° в 
USD 62.05EUR 64.44
Войти в почту
1 час назад

Слуцкий о том, что не подошел к фанатам после вылета «Рубина» из РПЛ: «Секундную слабость, думаю, можно простить. Я встречался с ними за два дня до игры»

Sports.ru

– Понятно, что после игры с «Уфой» были эмоции, тяжело. Но почему не подошли к трибунам?

Слуцкий извинился перед болельщиками
Фото: ТАССТАСС

– Я встречался с болельщицким активом за два дня до этого – у нас был очень конструктивный разговор. Я отправил команду к трибуне.

А еще за два дня до игры я принял участие в акции, где приняли участие полторы тысячи болельщиков. Думаю, что простить условно секундную слабость можно...

– А это все-таки была слабость?

– Ну, конечно. Когда не забиваешь пенальти в решающий момент... Да еще, как вы говорите, я за пару месяцев потерял несколько лет жизни... Ну это невозможно – найти в себе силы. Это действительно так.

– А почему не пришли на пресс-конференцию Рустема Сайманова?

– Потому что я пришел к вам. Мы об этом договаривались. А там была пресс-конференция Рустема Фидаевича, и там должны были быть вопросы, которые больше касались развития клуба, каких-то системных вопросов.

Просто они еще перешли и на чисто футбольные темы, на темы, которые и меня касались. А изначально было объявлено, что это пресс-конференция генерального директора «Рубина», и я изначально не фигурировал в списке людей, которые должны были туда прийти, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.

Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки

Футбол,Рустем Сайманов,Василий Уткин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители