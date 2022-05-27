Слуцкий извинился перед болельщиками

– Понятно, что после игры с «Уфой» были эмоции, тяжело. Но почему не подошли к трибунам?
– Я встречался с болельщицким активом за два дня до этого – у нас был очень конструктивный разговор. Я отправил команду к трибуне.
А еще за два дня до игры я принял участие в акции, где приняли участие полторы тысячи болельщиков. Думаю, что простить условно секундную слабость можно...
– А это все-таки была слабость?
– Ну, конечно. Когда не забиваешь пенальти в решающий момент... Да еще, как вы говорите, я за пару месяцев потерял несколько лет жизни... Ну это невозможно – найти в себе силы. Это действительно так.
– А почему не пришли на пресс-конференцию Рустема Сайманова?
– Потому что я пришел к вам. Мы об этом договаривались. А там была пресс-конференция Рустема Фидаевича, и там должны были быть вопросы, которые больше касались развития клуба, каких-то системных вопросов.
Просто они еще перешли и на чисто футбольные темы, на темы, которые и меня касались. А изначально было объявлено, что это пресс-конференция генерального директора «Рубина», и я изначально не фигурировал в списке людей, которые должны были туда прийти, – сказал Слуцкий в интервью Василию Уткину.
Слуцкий дал интервью Уткину: цитировал «Ералаш», проводил тренировки для 4 игроков и назвал 2 (две!) своих ошибки