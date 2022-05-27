Англичане потребуют реванша за Киев

«Ливерпуль» не может обыграть «Реал» на протяжении пяти матчей. Когда, если не сейчас?

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28 мая в Париже пройдёт финал Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом». Три года назад в Киеве англичане остались ни с чем. Обыграют ли они мадридцев со второй попытки? Получи фрибет до 10 000 рублей за регистрацию на Winline и сделай ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами!

«Реал» и особые отношения с Парижем

Изначально финал Лиги чемпионов 2022 году отдали Санкт-Петербургу. Но «Газпром Арене» и всем любителям футбола из России придётся подождать. В марте УЕФА передал право проведения решающей игры Парижу. Всё решится на легендарном стадионе «Стад-де-Франс». Эта арена принимала финалы ЧМ-1998 и Евро-2016. У «Реала» с ней связаны особенно приятные воспоминания. Правда, им уже больше 20 лет.

В 2000 году в Париже уже проводили финал Лиги чемпионов. Трофей оспаривали два испанских клуба - «Валенсия» и мадридский «Реал». Интрига прожила только до середины второго тайма. Голы Фернандо Морьентеса, Стива Макманамана и Рауля обеспечили «сливочным» разгромную победу (3:0).

Естественно, с тех пор много воды утекло. Состав и тренерский штаб «королевского клуба» полностью изменился. Зато умение выигрывать решающие матчи вне зависимости от турнира и имени соперника никуда не делось. Если вы верите в повторение истории, подумайте о победе «Реала» всухую с коэффициентом 6.00. Можно сделать ставку и на точный счёт 3:0 в пользу мадридцев, на него предлагают коэффициент 40.0. Получается, с 10 000 рублей вы можете получить 400 тысяч рублей!

«Реал» очень соскучился по финалам Лиги чемпионов. С 2014 по 2018 год «Королевский клуб» четырежды выигрывал главный европейский трофей. Предыдущий был взят в Киеве в 2018 году. Пострадал как раз «Ливерпуль» (3:1). Гарет Бэйл оформил дубль, Карим Бензема забил один мяч, а Мохамед Салах получил травму и покинул поле в слезах. С тех пор в решающих матчах испанский клуб не появлялся.

«Ливерпуль» и бесконечная мотивация

«Ливерпуль» выигрывал Лигу чемпионов совсем недавно, в 2019 году. Тогда на пути к трофею разобрались с «Баварией», «Порту», «Барселоной» и «Тоттенхэмом». Мерсисайдцы в самом деле невероятно хороши. Эксперты со всего мира в один голос включают их в двойку сильнейших команд мира вместе с «Манчестер Сити».

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Команда Юргена Клоппа уже выиграла два трофея в сезоне. Взяла Кубок Англии и Кубок лиги, дважды в финалах переиграв «Челси». В АПЛ «Ливерпуль» в 2022 году вообще не потерпел ни одного поражения. Причём на фоне невероятно плотного графика! Самое обидное, что для титула этого всё равно не хватило. «Ман Сити» одержал волевую победу над «Астон Виллой» и опередил конкурента на одно очко.

Клопп в тот же день сказал, что поражение в чемпионской гонке только добавит мотивации перед финалом Лиги чемпионов. Накопившуюся злость игроки постараются направить на игру с «Реалом». Взять четыре трофея за сезон не вышло, однако довольствоваться двумя внутренними титулами немецкий специалист не намерен. Аппетит приходит во время еды.

Неудача в АПЛ - не единственный источник мотивации. В 2018 году в Киеве «Ливерпуль» проиграл финал Лиги чемпионов именно «Реалу» (1:3). Внушительная часть футболистов по-прежнему выступает за мерсисайдцев. А заменённый по ходу той игры из-за травмы Мохамед Салах уже несколько раз заявил о желании отомстить. Получится ли? Букмекер Winline даёт на победу англичан в основное время коэффициент 2.14. На победу «Ливерпуля» с учётом дополнительных таймов и серии пенальти предлагается за 1.62.

Гений Клоппа или мудрость Анчелотти?

В последние дни о «Реале» чаще всего говорили в контексте Килиана Мбаппе. Французский нападающий мечтал о переходе в Мадрид, но внушительные аргументы «ПСЖ» заставили передумать. Новый контракт рассчитан до 2025 года. Лука Модрич и Карим Бензема с королевским благородством не стали осуждать футболиста за сомнительное решение. Пожалуй, взять Лигу чемпионов в Париже спустя несколько дней после случившегося было бы особенно красиво.

Про отношения «сливочных» с финалами известно давно. «Реал» может вылетать на ранних стадиях плей-офф. Но раз уж добрался до решающей игры - обязательно выиграет. Действующая серия мадридцев насчитывает себя побед в финалах Лиги чемпионов. В последний раз они останавливались в шаге от главного европейского трофея в 1981 году.

Здесь и наступает самое интересное. Тогда испанцы проиграли со счётом 0:1 именно «Ливерпулю». Впрочем, статистика очных встреч явно на стороне подопечных Карло Анчелотти. В пяти предыдущих играх «Реал» оказался сильнее четыре раза при одной ничьей. Англичане забили в пяти матчах всего два гола. Winline даёт на ИТМ 1.5 мяча «Ливерпуля» коэффициент 1.86. Если в основное время команда Клоппа забьёт не больше одного гола, со ставки в 10 000 рублей вы получите 18 600.

Гениальность работы Юргена Клоппа не вызывает сомнений. Однако в Париже его ждёт соперник с несгибаемым характером, который практически разучился проигрывать в финалах и очень комфортно чувствует себя в матчах с «Ливерпулем». Если английский клуб найдёт способ победить в таких условиях, то обеспечит себе место в истории. Оба трофея в 2022 году мерсисайдцы выстрадали по пенальти. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» в серии пенальти предлагают за 13.0. Прекрасный вариант для любителей рисковать.