Выступавший за «Зенит» бразильский футболист захотел вернуться в Россию

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, который ранее играл за российские клубы «Ахмат» и «Зенит», планирует вернуться в Россию. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».
По словам агента игрока Пьера Фернандеса, легионер готов рассмотреть предложения из Российской премьер-лиги. 30 июня у футболиста истечет контракт с греческим «Панатинаикосом», после чего он будет доступен в качестве свободного агента.
«Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-Лиге», - заявил Фернандес.
Напомним, за «Панатинаикос» Маурисио играл с октября 2020 года. В минувшем сезоне футболист провел в составе клуба в общей сложности 30 матчей, забил 5 мячей и отдал 2 результативные передачи. Стоимость игрока оценивается в 600 тыс. евро.