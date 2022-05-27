Выступавший за «Зенит» бразильский футболист захотел вернуться в Россию

Бразильский полузащитник Жозе Маурисио, который ранее играл за российские клубы «Ахмат» и «Зенит», планирует вернуться в Россию. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

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По словам агента игрока Пьера Фернандеса, легионер готов рассмотреть предложения из Российской премьер-лиги. 30 июня у футболиста истечет контракт с греческим «Панатинаикосом», после чего он будет доступен в качестве свободного агента.

«Маурисио готов вернуться в Россию, если ему поступит предложение. Ему было бы интересно поиграть в Премьер-Лиге», - заявил Фернандес.