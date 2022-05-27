Кажется, у победителей Олимпиады нет конкурентов на домашнем мировом первенстве.

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28 мая на чемпионате мира по хоккею пройдут полуфиналы. Хозяева - сборная Финляндии - сыграет с США, а канадцы встретятся со сборной Чехии. Получи фрибет до 10 000 рублей за регистрацию на Winline и сделай ставку на своего фаворита, не рискуя своими деньгами!

Финны отделались лёгким испугом и идут за золотом

Сборная Финляндии уверенно движется к победе на домашнем чемпионате мира. Победители Олимпиады собрали на турнир классный состав, ну а системность в их игре была всегда. В группе сборная Суоми уверенно прошлась по оппонентам, лишь по буллитам уступив Швеции.

Правда, в четвертьфинале финнам пришлось понервничать со Словакией. Для этой команды плей-офф начался в последний день группового этапа, когда на заказ пришлось обыгрывать Данию. Словаки справились более чем уверенно - 7:1, получили мощный психологический заряд и вышли на четвертьфинал в отличном настроении. Это вылилось в две заброшенные шайбы в первом периоде: Сикора завершил быструю контратаку, а Регенда сыграл на добивании. Финны оказались в нокдауне и уйди Словакия на перерыв со счётом 2:0, еще неизвестно, чем бы все закончилось. Но за 1.5 минуты до сирены Марко Анттила одну шайбу отыграл и завел финскую машину. Во втором периоде он же оформил дубль, а в третьем команда Суоми дожала соперника. 4:2 - можно сказать, что финны отделались легким испугом. Команда у них мощная, неудивительно, что букмекеры считают хозяев главными фаворитами первенства. Поставить на победу Финляндии в Winline можно за 2.45.

В четвертьфинале финнам играть со сборной США. Американцы привезли на чемпионат мира откровенно средний состав и смотрелись на групповом этапе очень средне. Но плей-офф есть плей-офф: в четвертьфинале звездно-полосатые выбили Швейцарию, которая в группе выиграла 7 матчей из 7. Не помог команде Патрика Фишера и Денис Мальгин - лучший бомбардир турнира. 3:0 - американцы совершили сенсацию, как бы странно это не звучало. Поставить на то, что сборная США станет чемпионом мира, предлагают с коэффициентом 6.15.

Американцы выдали классный матч против Швейцарии, но Финляндия - совсем другая история. У этой команды и класс повыше, и система игры максимально неудобна, и полные трибуны, поддерживающие команду. В группе финны уверенно победили 4:1. Скорее всего, нечто подобное будет и на этот раз. Поставить на победу сборной Финляндии в основное время можно с коэффициентом 1.70.

Канада совершает подвиги

Наверняка у многих еще свежи в памяти воспоминания о прошлогоднем чемпионате мира, где Канада чудом выползла из группы (спасибо нужно сказать сборной Германии, которая не стала расписывать ничью с Латвией), а затем стала чемпионом мира. Гадкий утенок превратился в прекрасного лебедя. Кажется, в этом году команда Клода Жюльена хочет сотворить нечто подобное.

Конечно, из группы канадцы вышли более уверенно, но, например, проиграли Дании - тревожный момент. А в четвертьфинале со шведами «кленовые» вытащили себя за волосы. Две пропущенных шайбы в первом периоде и игра 3 на 5. Во втором периоде удалось прижать шведов к их воротам, но шайба отказывалась попадать в цель, а «Тре Крунур» реализовали свой единственный бросок в створ! 0:3 ко второму перерыву - тут у кого угодно руки бы опустились. Но не у Канады. Две шайбы в последние минуты матча, с пустыми воротами! Расчехлил свою пушку Мэтт Барзэл - первая шайба на турнире перевела встречу в овертайм. А там Канада в фирменном стиле реализовала большинство. Сказка продолжается! Сделать ставку на чемпионство команды Жюльена можно за 3.55.

Впереди у Канады сборная Чехии, которая привыкает к системе Кари Ялонена. Финский специалист - первый иностранец во главе чешской сборной. Пока что сложно оценить силу этой команды. На групповом этапе подопечные Ялонена решили задачу уверенно, но совершенно не блистали. Зато в четвертьфинале спокойно разобрались с Германией. Две шайбы в первые 10 минут матча и уверенная игра по счету - в итоге 4:1. Большим подспорьем для Чехии должен стать приезд элитного снайпера Давида Пастрняка из «Бостона». Букмекер Winline даёт коэффициент 3.80 на чемпионство Чехии.

Чехи с приходом Ялонена стали более дисциплинированными и пока не выдали свой максимум на этом турнире. Но Канада получила огромный психологический допинг после победы над Швецией и остановить эту лавину чехам будет очень сложно. Тем более, что по классу «кленовые» будут повыше. Поставить на выход канадцев в финал можно с коэффициентом 2.14.