«Динамо» обратилось к болельщикам

Ранее появилась информация, что финал Кубка России станет последним матчем для Сандро Шварца в российской команде. После этого он расторгнет контракт с «Динамо» и продолжит карьеру в «Герте».
«Друзья! В воскресенье нас ждет главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон. В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше.Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном - на успешном завершении сезона. Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев.
В воскресенье нам нужна ваша вера, ваша энергетика и ваша поддержка на трибунах «Лужников»! А столь обсуждаемые сейчас кадровые и трансферные решения, шаги по дальнейшему развитию клуба и подготовка к юбилейному году - все это будет уже после 29 мая. И мы, конечно же, обо всем вам расскажем и все объясним.
А сейчас - только кубковый финал! Проживем его вместе!» - говорится в заявлении пресс-службы «Динамо».