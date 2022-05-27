«Динамо» обратилось к болельщикам

«Друзья! В воскресенье нас ждет главный матч, кульминация, к которой мы вместе с вами шли весь этот сезон. В финале любой истории неизменно возникает большое количество разговоров и предположений по поводу того, что будет дальше.Но, поверьте, все последние дни каждый игрок, тренер и сотрудник клуба сосредоточены только на одном - на успешном завершении сезона. Мы будем биться друг за друга. Команда готова отдать все силы, физические и эмоциональные, чтобы история сезона-2021/22 стала предметом гордости всех динамовцев.