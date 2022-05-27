УЕФА будет разводить на соревнованиях команды из Белоруссии и Украины

Как сообщает пресс-служба организации, решение касается всех предстоящих соревнований.
«Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Белоруссии и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений», — говорится в тексте заявлении УЕФА.
Ранее организация отстранила все российские клубы и сборные от международных турниров.
Добавим, что матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами поля, пройдут без зрителей на трибунах.