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1 час назад

УЕФА будет разводить на соревнованиях команды из Белоруссии и Украины

Советский спортиещё 4

Как сообщает пресс-служба организации, решение касается всех предстоящих соревнований.

УЕФА будет разводить на соревнованиях команды из Белоруссии и Украины
Фото:  REUTERS REUTERS

«Исполнительный комитет УЕФА сегодня постановил разводить команды из Белоруссии и Украины во всех предстоящих турнирах УЕФА с немедленным вступлением данного решения в силу и до последующих изменений», — говорится в тексте заявлении УЕФА.

Ранее организация отстранила все российские клубы и сборные от международных турниров.

Добавим, что матчи, в которых белорусские команды будут хозяевами поля, пройдут без зрителей на трибунах.

Футбол,УЕФА,
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