Команда из Донбасса впервые сыграла в студенческой футбольной лиге

Сборная Луганского государственного университета (ЛГУ) имени Владимира Даля из Донбасса впервые приняла участие в межрегиональном турнире Национальной студенческой футбольной лиги (НСФЛ), который проходит в Волгограде. Луганские футболисты сыграли вничью с командой Пермского государственного национального исследовательского университета, передает корреспондент ТАСС.
Встреча первого межрегионального турнира группы B высшего дивизиона НСФЛ прошла в субботу на стадионе "Зенит" в Волгограде и завершилась со счетом 1:1. В начале июня в турнире НСФЛ также впервые сыграют студенты из Донецка. В общей сложности к этому сезону подключатся четыре команды из Донбасса - по две из Луганска и Донецка.
На первый матч с участием молодых донбасских футболистов приехал президент НСФЛ Андрей Стукалов. Он отметил, что спортивная молодежь не может зависеть от политики.
"Еще в прошлом году стартовала команда из Абхазии, впервые в общероссийском дивизионе пригласили в полуфинал команду из Южной Осетии. В сентябре начали переговоры с командами ДНР, ЛНР, чтобы их принять в лигу. Для нас это было принципиальное решение. Восемь лет находятся эти ребята [из Луганска] в изоляции. Они не играют ни на Украине, ни в России. Сегодня мы закладываем первый шаг. Это не просто товарищеские соревнования, а официальные всероссийские", - сообщил Стукалов ТАСС.
По словам председателя спортивного клуба "Далевец" (команда ЛГУ) Алексея Андрющука, для луганских футболистов возможность участвовать в Национальной студенческой футбольной лиге, попробовать свои силы в играх с лучшими сборными вузов России - это профессиональный рост.
"Плюс к этому, естественно, на любой из турниров приезжает определенное количество селекционеров, смотрят. Ребята тоже понимают, они все молодые, хотят себя показать, поучаствовать в более высоких уровнях, повысить свое мастерство", - сказал он ТАСС.
Восьмой сезон НСФЛ объединяет в четырех группах высшего дивизиона 43 команды из 23 субъектов Российской Федерации, а также из Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия и Республики Южная Осетия. Соревнования проводятся при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства спорта Российской Федерации и Российского студенческого спортивного союза.