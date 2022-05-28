Команда из Донбасса впервые сыграла в студенческой футбольной лиге

"Еще в прошлом году стартовала команда из Абхазии, впервые в общероссийском дивизионе пригласили в полуфинал команду из Южной Осетии. В сентябре начали переговоры с командами ДНР, ЛНР, чтобы их принять в лигу. Для нас это было принципиальное решение. Восемь лет находятся эти ребята [из Луганска] в изоляции. Они не играют ни на Украине, ни в России. Сегодня мы закладываем первый шаг. Это не просто товарищеские соревнования, а официальные всероссийские", - сообщил Стукалов ТАСС.