Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 66.40EUR 69.44
Войти в почту
55 минут назад

Пивоваров: футболисты "Динамо" выложатся на максимум, чтобы выиграть Кубок России

ТАСС

Игроки московского футбольного клуба "Динамо" выложатся на максимум, чтобы обыграть столичный "Спартак" в финале Бетсити - Кубка России и завоевать титул. Об этом ТАСС в субботу рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.

Пивоваров сделал прогноз на игру "Динамо" и "Спартака" за кубок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Финальный матч Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 29 мая на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 мск.

"Мы ждем яркой игры, очень хотим победить. Футболисты выложатся на максимум, чтобы выиграть Кубок России. Это исторический момент для "Динамо". Я уверен, что все покажут свои лучшие качества", - сказал Пивоваров.

Футбол,Павел Пивоваров,Динамо,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители