Пивоваров сделал прогноз на игру "Динамо" и "Спартака" за кубок России

Игроки московского футбольного клуба "Динамо" выложатся на максимум, чтобы обыграть столичный "Спартак" в финале Бетсити - Кубка России и завоевать титул. Об этом ТАСС в субботу рассказал генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров.
Финальный матч Кубка России между "Динамо" и "Спартаком" пройдет 29 мая на стадионе "Лужники" и начнется в 17:00 мск.
"Мы ждем яркой игры, очень хотим победить. Футболисты выложатся на максимум, чтобы выиграть Кубок России. Это исторический момент для "Динамо". Я уверен, что все покажут свои лучшие качества", - сказал Пивоваров.