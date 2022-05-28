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1 час назад

Африканский футболист рассказал о шокирующей поездке в Воркуту

Майк Габриелян

Бывший полузащитник махачкалинского «Анжи» Гаэль Ондуа рассказал о поездке в Воркуту.

Африканский футболист рассказал о шокирующей поездке в Воркуту
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Люди там более душевные. Они простые. Я просто в шоке. Москва — мегаполис. А там ты находишься, там знают — у нас гости. Каждый хочет тебе помочь — машиной, еще чем-то», - поведал спортсмен в интервью каналу «Коммент.Шоу».

По его словам, он решил поехать в Воркуту из-за просмотренного фильма, так как ему была интересна жизнь местных людей.

Во время общения с местными жителями случались забавные моменты.

Так, одна бабушка подошла и сказала: «Сынок, я первый раз вижу такой шоколад как ты. А можно тебя потрогать?»

«Я: "Давай, бабуля, можно"», — вспомнил африканский футболист.

Ондуа родился в Камеруне, однако с детства жил в России, так как его отец работал в посольстве. За «Анжи» футболист играл в 2018- 19 годах. Сейчас он выступает за немецкий «Ганновер».

Ранее Ондуа рассказал, что в России нет расизма, а в сборной Камеруна его называют русским.

Футбол,Гаэль Ондуа,
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