Клопп назвал фаворитов финала Лиги чемпионов

«Я бы назвал фаворитом «Реал» из-за опыта, но я хочу, чтобы мы были на одном уровне. Против нас очень трудно играть, если мы играем на пределе своих возможностей. Я должен сделать так, чтобы мы показали свою лучшую игру, и больше ничего сейчас меня не волнует», — сказал Клопп.