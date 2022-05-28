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1 час назад

Тренер «Ливерпуля» Клопп назвал «Реал» фаворитом финала Лиги чемпионов

Газета.Ru

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп назвал мадридский «Реал» фаворитом в предстоящем матче финала Лиги чемпионов. Его слова передает пресс-служба УЕФА.

Клопп назвал фаворитов финала Лиги чемпионов
Фото: ReutersReuters

«Я бы назвал фаворитом «Реал» из-за опыта, но я хочу, чтобы мы были на одном уровне. Против нас очень трудно играть, если мы играем на пределе своих возможностей. Я должен сделать так, чтобы мы показали свою лучшую игру, и больше ничего сейчас меня не волнует», — сказал Клопп.

28 мая в Париже состоится финальный матч Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и «Ливерпулем». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. «Реал» по итогам сезона стал чемпионам Испании, а «Ливерпуль» занял второе место в Английской премьер-лиге (АПЛ).

«Сливочные» 13 раз становились победителем Лиги чемпионов, что является рекордом турнира. «Ливерпуль» выигрывал трофей шесть раз.

Футбол,Юрген Клопп,Реал,УЕФА,
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