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2 часа назад

Ваноли пояснил слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке»

Елена Прошина

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что его слова о желательном усилении состава клуба неправильно интерпретировали. Он не собирался приглашать именно футболиста Артему Дзюбу, ему нужен любой третий нападающий. Об этом пишет «Чемпионат».

Ваноли пояснил слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

««Я не говорил о Дзюбе в интервью. Я сказал, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего, помимо Николсона и Соболева, но я не упоминал Артёма Дзюбу», - подчеркнул он.

Дзюба отказался от перехода в китайский клуб

В этом сезоне на счету Артема Дзюбы 11 забитых голов в 28 матчах, а также семь результативных передач. Кроме того, в составе ФК «Зенит» он «завоевал свое четвертое чемпионство», уточняет «Газета.Ru».

Футбольный менеджер Юрий Белоус сообщил ранее, что Дзюба получил предложение из Китая. Кроме того, он может получить предложение от профессиональной футбольной лиги MLS.

Футбол,Паоло Ваноли,Юрий Белоус,Зенит,Спартак,
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