Ваноли пояснил слова о желании видеть Дзюбу в «Спартаке»

Главный тренер московского «Спартака» Паоло Ваноли рассказал, что его слова о желательном усилении состава клуба неправильно интерпретировали. Он не собирался приглашать именно футболиста Артему Дзюбу, ему нужен любой третий нападающий. Об этом пишет «Чемпионат».
««Я не говорил о Дзюбе в интервью. Я сказал, что мне хотелось бы иметь третьего сильного нападающего, помимо Николсона и Соболева, но я не упоминал Артёма Дзюбу», - подчеркнул он.
В этом сезоне на счету Артема Дзюбы 11 забитых голов в 28 матчах, а также семь результативных передач. Кроме того, в составе ФК «Зенит» он «завоевал свое четвертое чемпионство», уточняет «Газета.Ru».
Футбольный менеджер Юрий Белоус сообщил ранее, что Дзюба получил предложение из Китая. Кроме того, он может получить предложение от профессиональной футбольной лиги MLS.