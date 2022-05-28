«Оренбург» вышел в РПЛ

Команда чеха Марцела Лички дома сыграла вничью (2:2) с командой россиянина Алексея Стукалова в первом матче.
В ответной игре клуб из Оренбурга победил со счетом 2:1 благодаря голу на 94-й минуте защитника Андрея Малых и пробился в Премьер-лигу.
«Оренбург» вылетел в Олимп-ФНЛ в 2020 году провел во втором дивизионе два сезона.
«Уфа» в 2014 году вернулась в РПЛ и с тех пор не покидала высший дивизион чемпионата России до сегодняшнего дня.
Сегодня в Премьер-лиге также остались «Химки», обыгравшие хабаровский СКА (3:1 по сумме двух матчей).