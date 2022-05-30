Главный тренер «Уфы» ушёл в отставку

Об этом он сообщил телеканалу «Матч ТВ», добавив, что готов рассматривать «любые предложения».

«Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах. После игры с «Оренбургом» уфимцы потеряли прописку в Российской премьер-лиге. Стукалов возглавил «Уфу» в апреле 2021-го и смог сохранить клуб в высшем дивизионе. Уфимцы заняли 13-е место, а стыковые матчи с клубами ФНЛ были отменены.