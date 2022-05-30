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1 час назад

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» ушёл в отставку

Говорит Москваиещё 3

Алексей Стукалов покинул свой пост по обоюдному согласию сторон.

Главный тренер «Уфы» ушёл в отставку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Об этом он сообщил телеканалу «Матч ТВ», добавив, что готов рассматривать «любые предложения».

«Уфа» заняла 14-е место в РПЛ, набрав 30 очков в 30 матчах. После игры с «Оренбургом» уфимцы потеряли прописку в Российской премьер-лиге. Стукалов возглавил «Уфу» в апреле 2021-го и смог сохранить клуб в высшем дивизионе. Уфимцы заняли 13-е место, а стыковые матчи с клубами ФНЛ были отменены.

Стукалов также работал в «Химках», саратовском «Соколе» и «Велесе», отмечает РБК.

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