«Реал» стал победителем Лиги чемпионов

Мадридский «Реал» обыграл «Ливерупуль» со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

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Встреча прошла на стадионе «Стад де Франс». На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде. Этот гол принес «королевскому клубу» победу с минимальным счетом.

«Реал» завоевал кубок Лиги чемпионов в 14-й раз в истории. На 59-й минуте бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор замкнул прострел в исполнении Федерико Вальверде.

Лучшие из лучших

Лучшим игроком финального матча Лиги чемпионов стал вратарь «Реала» бельгиец Тибо Куртуа. Группа технических наблюдателей УЕФА высоко оценила игру вратаря, отметив его сейвы в критические моменты первого тайма. Куртуа 30 лет. Это первая в его карьере победа в Лиге чемпионов.

Лучшим бомбардиром признан нападающий «Реала» Карим Бензема. Французский форвард принял участие в 12 матчах турнира и забил в них 15 мячей. Бензема 34 года. Он выступает за «Реал» с 2009 года, и в этот раз стал пятикратным победителем турнира.

В составе «королевского клуба» он ранее становился четырехкратным чемпионом Испании, двукратным обладателем национального кубка и четырехкратным — Суперкубка Испании. Также он четыре раза одержал победу в клубном чемпионате мира и три раза — в Суперкубке УЕФА.

Тренер «Реала» Карло Анчелотти также установил рекорд: он в четвертый за свою тренерскую карьеру раз выиграл Лигу чемпионов — и дважды у руля мадридцев.

Беспорядки перед матчем

Перед началом финального матча Лиги чемпионов болельщики устроили беспорядки перед парижским стадионом. Они прорывались через охрану, пытаясь попасть на трибуны. В результате полиция применила слезоточивый газ.

Из-за проблем с организацией и обеспечением безопасности болельщики ожидали прохода на стадион в длинных очередях на пропускных пунктах. В результате игра стартовала с задержкой в 37 минут.

«Ливерпуль» потребовал провести расследование беспорядков. Представители клуба выразили разочарование в связи с проблемами со входом на стадион и нарушением периметра безопасности, с которыми столкнулись болельщики команды.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен осудил беспорядки. По его словам, многие британские болельщики пытались прорваться на стадион с фальшивыми билетами или же без билетов вовсе. Дарманен поблагодарил стражей порядка, которые дали отпор хулиганам.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) пообещал в срочном порядке рассмотрит ситуацию с беспорядками.

В свою очередь, британское издание Mirror сообщило, что сотрудники французских правоохранительных органов напали на болельщиков «Ливерпуля», наблюдавших за финалом Лиги чемпионов в фан-зоне на Площади нации в Париже. Отмечается, что среди пострадавших есть женщины.