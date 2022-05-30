В УЕФА усомнились в способности Франции проводить крупные мероприятия

Чиновники Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сомневаются, что после беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов, который проходил в Париже, Франция будет готова в ближайшее время вновь принять мероприятия столь высокого уровня. Об этом сообщает в понедельник радио RTL со ссылкой на источники в организации.

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По его информации, УЕФА рассчитывает получить объяснения всех причастных к организации матча, прежде чем ввести санкции. В настоящее время предполагается "два уровня ответственности" за произошедшее: Французская футбольная федерация (FFF), выступавшая в качестве соорганизатора, и консорциум "Стад де Франс", отвечавший за найм охранников и стюардов, "среди которых явно не все были квалифицированными" и количество которых было недостаточным.

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Кроме того, Союз европейских футбольных ассоциаций имеет вопросы и к префектуре полиции. По мнению организации, расположение отрядов правоохранительных органов было неправильным, что также позволило хулиганам нападать на следовавших к стадиону болельщиков и отбирать у них личные вещи, в том числе мобильные телефоны и билеты.

При этом ранее в эфире RTL министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера возложила часть ответственности за произошедшие беспорядки на британских болельщиков. Она также заявила, что в УЕФА не захотели использовать только мобильное приложение для электронных билетов, которое, по ее словам, "делает невозможными фальсификацию билетов и их передачу третьим лицам". А после просьбы британского футбольного клуба "Ливерпуль" от приложения отказались вовсе, и в итоге было организовано распространение печатных билетов, что, по ее мнению, привело к появлению большого количества фальшивых билетов.

Беспорядки на матче

В ночь на воскресенье испанский "Реал" победил английский "Ливерпуль" со счетом 1:0 в финале Лиги чемпионов и в 14-й раз в истории выиграл турнир. Встреча прошла на стадионе "Стад де Франс" в Париже. Начало матча было задержано на 37 минут из-за проблем с безопасностью.

Перед началом матча префектура полиции Парижа в Twitter на английском и испанском языках призывала болельщиков обеих команд "не штурмовать стадион", отмечая, что он переполнен. Несмотря на это, болельщики без билетов и с поддельными билетами пытались прорваться на "Стад де Франс". По словам главы МВД Франции Жеральда Дарманена, в общей сложности таких нарушителей из Великобритании было около трех тысяч.

Согласно последним данным МВД, которые привела в воскресенье газета "Фигаро", за различные нарушения в ходе стычек с болельщиками на "Стад де Франс" и в районе фан-зон перед началом и во время финала Лиги чемпионов были задержаны 105 человек. В ходе столкновений с активными болельщиками на подступах к арене пострадали семь сотрудников парижской полиции.

Как сообщила в воскресенье радиостанция "Франс энфо", префект французской столичной полиции Дидье Лальман намерен запросить расследование прокуратуры в связи с распространением фальшивых билетов на финальный матч Лиги чемпионов. В своем отчете для министра внутренних дел страны он указал, что причиной инцидентов перед матчем стали "серьезные просчеты при работе с британскими болельщиками со стороны организаторов". При этом он утверждает, что действия полиции позволили "обеспечить бесперебойное проведение матча и гарантировать безопасность торжества без смертей или серьезных травм".