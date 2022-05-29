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1 час назад

«Спартак» впервые с 2003 год выиграл Кубок России

Илья Родин

Столичный футбольный клуб «Спартак» на стадионе «Лужники» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» в финале Бетсити - Кубка России. Отмечается, что красно-белые стали обладателями трофея впервые с 2003 года. Об этом пишет ТАСС.

«Спартак» впервые с 2003 год выиграл Кубок России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На 10-й минуте счет открыл нападающий «Спартака» Александр Соболев. На 55-й минуте ответный мяч забил забил полузащитник «Динамо» Арсен Захарян. Решающий гол на счету форварда красно-белых Квинси Промеса. На 72-й минуте он прорвался в штрафную соперника, обыграл вратаря и смог забросить мяч в ворота.

Отмечается, что «Спартак» смог завоевать трофей в четвертый раз в истории. Ранее клуб получал кубок в 1994, 1998 и 2003 годах.

Матч обслуживала бригада арбитров из Санкт-Петербурга и Ленинградской области: Кирилл Левников, Рашид Абусуев, Егор Болховитин. Резервным арбитром назначили Владимира Москалева из Воронежа, уточняет «Чемпионат».

Издание напомнило, что в полуфинале Кубка России «Спартак» победил красноярский «Енисей» со счётом 3:0, «Динамо» одержало верх над владикавказской «Аланией» (3:0).

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