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49 минут назад

Футболист Иско объявил об уходе из "Реала"

ТАССиещё 1

Испанский полузащитник Иско покинул мадридский футбольный клуб "Реал". Об этом футболист сообщил в понедельник в своем аккаунте в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

Футболист Иско объявил об уходе из "Реала"
Фото: © EPA-EFE/JUANJO MARTIN© EPA-EFE/JUANJO MARTIN

"Спустя девять лет моего выступления за "Реал" мое пребывание в клубе подходит к концу, - написал Иско. - В этом клубе я осуществил все мои детские мечты. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков и других работников клуба за любовь и поддержку".

Иско 30 лет, он выступал за "Реал" с 2013 года, перейдя из "Малаги". В мадридском клубе он стал пятикратным победителем Лиги чемпионов, трехкратным чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, победителем Кубка Испании и четырехкратным триумфатором клубного чемпионата мира. Всего за "Реал" полузащитник провел 353 матча, в которых забил 53 гола и отдал 56 результативных передач.

Футбол,Реал,УЕФА,
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