Футболист Иско объявил об уходе из "Реала"

"Спустя девять лет моего выступления за "Реал" мое пребывание в клубе подходит к концу, - написал Иско. - В этом клубе я осуществил все мои детские мечты. Я хочу поблагодарить своих товарищей по команде, тренеров, тренерский штаб, физиотерапевтов, экипировщиков и других работников клуба за любовь и поддержку".